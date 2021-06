2 giugno, nasce Italiasiamonoi.it, il portale sperimentale per incentivare la consultazione delle fonti storiche attraverso il digitale Di

Studentesse e studenti tornano al Quirinale in occasione del 2 giugno. Duecento ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di II grado di Roma parteciperanno alle celebrazioni per la Festa della Repubblica, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e delle alte cariche dello Stato. L’evento sarà trasmesso in diretta su Rai 1 dalle ore 19.

Il Progetto “Italiasiamonoi.it”

La scuola italiana festeggia, poi, i 75 anni della nostra Repubblica con la presentazione di italiasiamonoi.it, online dal 2 giugno. Un progetto di sperimentazione di metodologie didattiche innovative, curato dal Liceo Classico e Scientifico “Blaise Pascal” di Pomezia (RM) e promosso dal Ministero dell’Istruzione, nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. Una piattaforma digitale per l’approfondimento e la ricerca che vede protagonisti studentesse, studenti e docenti, pensata per continuare a crescere, per suscitare nuove curiosità, per abituare all’uso di strumenti digitali per lo studio delle fonti storiche, per costruire un rapporto saldo con i luoghi in cui viviamo e con gli eventi di cui sono stati protagonisti e testimoni.

Un progetto di scrittura storica di tipo collaborativo, finalizzato alla realizzazione, tramite le nuove tecnologie, di ricerche su luoghi ed eventi significativi della vita della Repubblica, legati al territorio di riferimento della propria scuola. Attualmente sono 110 le studentesse e gli studenti coinvolti per la fase pilota di sperimentazione.

Ciascun gruppo di ragazzi, coadiuvato e coordinato dai docenti, ha scelto un evento significativo e ha prodotto un lavoro arricchito da elementi multimediali, immagini, filmati, testimonianze vocali. Sperimentando una metodologia dell’apprendimento “connessa” e partecipativa.

Il sito è in fase di beta-testing. Sono attualmente presenti, ad esempio, le prime ricerche svolte da alcuni partecipanti alla prima fase di sperimentazione, che ne hanno direttamente curato i contenuti, aiutati dagli insegnanti.

L’iniziativa proseguirà con l’estensione della partecipazione a tutte le scuole interessate, a partire dal prossimo anno scolastico. Le ricerche saranno disponibili online, ma potranno trovare un modo per “invadere” le città e i luoghi: dopo la prima fase di sperimentazione, saranno creati dei QR code da collocare in determinati punti di interesse, attraverso i quali, tramite smartphone, poter accedere alla ricerca.

Premiazione del concorso “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”

Sempre nel pomeriggio di martedì 2 giugno, dalle ore 16, su Rai 3, andrà in onda la premiazione, registrata lo scorso 26 maggio, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, delle scuole vincitrici del concorso nazionale “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”. All’evento è intervenuto il Ministro Patrizio Bianchi, alla presenza del Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e della Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati.

Al concorso hanno partecipato oltre cento scuole secondarie di II grado, concorrendo per cinque categorie, con l’aggiunta di due premi speciali. Alle studentesse e agli studenti è stato proposto di realizzare elaborati digitali dedicati all’illustrazione e all’approfondimento del significato e del valore di uno o più princìpi della Costituzione.

Le scuole vincitrici:

Vincitori Categoria 1 (Conoscenza e valorizzazione della Costituzione)

Liceo Classico statale “Giosuè Carducci” – Nola (NA).

Titolo del progetto: “Art.3: eguaglianza, libertà e democrazia”.

Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni Bertacci” – Lecco.

Titolo del progetto: “La Costituzione: 12 favole per crescere nella legalità”.

Vincitori Categoria 2 (Ricerca e rielaborazione culturale)

Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Cucuzza – Euclide” – Caltagirone (CT).

Titolo del progetto: “Codice Rosso: Donna e non Femmina, siamo uguali!”.

Istituto Tecnico per Geometri e Agrario “Camillo Morigia – Luigi Perdisa” – Ravenna.

Titolo del progetto: “Costituzione sostantivo femminile”.

Vincitori Categoria 3 (Originalità ideativa e progettuale)

Liceo Artistico “Ripetta” – Roma.

Titolo del progetto: “COSTITU-ENDO”.

Liceo Scientifico e Linguistico “Orazio Tedone” – Ruvo di Puglia (BA).

Titolo del progetto: “Sostenibilmente impresa”.

Vincitori Categoria 4 (Efficacia educativo-didattica)

Istituto di Istruzione Superiore “Erminio Maggia” – Stresa (VA).

Titolo del progetto: “La bellezza della Costituzione”.

Liceo Scientifico “Gregorio Ricci” – Lugo (RA).

Titolo del progetto: “Effetto plastica”.

Vincitori Categoria 5 (Competenza comunicativa)

Istituto di Istruzione Superiore “Silva Ricci” – Legnano (VR).

Titolo del progetto: “Ambientiamo la Costituzione”.

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Urbani” – Roma.

Titolo del progetto: “Dentro la Costituzione: un’opportunità per tutti!”.

Vincitori Premio speciale “Marta Genoviè di Vita”

Istituto Tecnico Economico “Fortunato Calvi” – Padova.

Titolo del progetto: “Economia lineare versus economia circolare”.

Liceo Scientifico “Alfredo Oriani” – Ravenna.

Titolo del progetto: “Un bilancio per l’uguaglianza di genere”.

Vincitori Premio speciale “Alessandra Siragusa”

Istituto Tecnico Industriale “Evangelista Torricelli” – Sant’Agata di Militello (ME).

Titolo del progetto: “Vedo, sento, parlo… namastè Costituzione”.

Liceo Scientifico “Antonio Pacinotti” – Cagliari.

Titolo del progetto: “Alla ricerca delle garanzie perdute”.