120mila supplenze per il 2019/20, le classi di concorso più richieste. Via ai concorsi

Molti i posti che saranno vuoti il prossimo anno scolastico. Molti i docenti che saranno impegnati in supplenze, ma anche nei procedimenti dei concorsi a cattedra che il Ministero ha anticipato voler avviare in tempi brevi. Il punto.

Quante saranno le supplenze per il prossimo anno scolastico?

Secondo alcuni dati diffusi dall’ANIEF, solo considerando i 40 mila pensionamenti, le 33 mila mancate immissioni in ruolo della scorsa estate e i 50 mila posti in deroga, si arriva ad oltre 120 mila supplenze annuali, in parte con scadenza 30 giugno 2020 ed in parte 31 agosto sempre 2020.

Cifre non indifferenti che alimenteranno il fenomeno del precariato che l’attuale maggioranza vuole affrontare attraverso i concorsi a cattedra.

Posti a Nord

Secondo quanto riportato dal Sole24Ore, alla secondaria ” i posti principali saranno in Lombardia, Piemonte e Veneto. Le classi di concorso più gettonate: matematica e scienze (A028), italiano, storia, geografia (A022), discipline letterarie alle superiori (A012) e sostegno.”

I concorsi, come annunciato dal Ministro, punteranno soprattutto sulle regioni in cui ci saranno posti disponibili e nelle classi di concorso per le quali si cercano insegnanti.

Gli aspiranti docenti, quindi, dovranno scegliere con oculatezza, considerando anche i vincoli del Decreto Legislativo n. 59/2017 che costringerà quanti vinceranno il concorso ad una permanenza di 5 anni nella stessa scuola.

Via ai concorsi

Già partita la selezione per diventare docenti di sostegno, con il TFA gestito dalle Università. Già annunciati i concorsi per infanzia e primaria (forse a maggio/giugno), e per la secondaria. Per quat’ultimo concorso i tempi sono ancora indefiniti e più lunghi. Molti i nodi da sciogliere, a partire dalla possibilità per i docenti di III fascia delle GI di poter partecipare senza prova preselettiva e di avere una percentuale di posti riservati.

I posti messi a bando per infanzia e primaria saranno 16.959, quelli per la secondaria 48.636

