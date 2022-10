100 milioni di euro per l’inclusione delle persone con disabilità: in Gazzetta Ufficiale il decreto con il riparto delle risorse Di

Nella Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto 29 luglio 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il riparto e modalità per l’utilizzazione delle risorse del Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità.

In totale 50 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per un totale di 100 milioni di euro, destinata a finanziare

interventi diretti a favorire iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico.

Le azioni finanziabili sono:

a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico

dell’Istituto superiore di sanità, anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni;

b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all’età di transizione fino ai 21 anni, anche tramite voucher;

c) progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l’attività scolastica delle

persone con disturbi dello spettro autistico nell’ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI;

d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attività in ambiente esterno (gruppi di cammino, attività musicale,

attività sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento;

e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l’inclusione;

f) progetti sperimentali volti alla formazione e all’inclusione lavorativa;

g) interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che

assistono persone con disturbo dello spettro autistico;

h) progetti sperimentali di residenzialità e per l’abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualità

della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico.

Decreto in GU

Riparto risorse per regione:

Abruzzo: 2.160.000,00|

Basilicata 920.000,00|

Calabria 3.130.000,00|

Campania 9.480.000,00|

Emilia-Romagna 7.510.000,00|

Friuli-Venezia Giulia 2.030.000,00|

Lazio 9.690.000,00|

Liguria 2.550.000,00|

Lombardia 16.890.000,00|

Marche 2.530.000,00|

Molise 490.000,00|

Piemonte 7.210.000,00|

Puglia 6.630.000,00|

Sardegna 2.680.000,00|

Sicilia 8.140.000,00|

Toscana 6.230.000,00|

Umbria 1.460.000,00|

Valle d’Aosta 210.000,00|

Veneto 8.230.000,00|

Provincia autonoma Bolzano 910.000,00|

Provincia autonoma Trento 920.000,00|