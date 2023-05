100 anni dalla nascita di Don Milani, un ex alunno: “Lezioni anche a Pasqua e Natale. Barbiana mi ha aperto un mondo” Di

Celebriamo il centenario della nascita di Don Milani, un sacerdote e pedagogista che ha lasciato un segno indelebile nel panorama educativo italiano.

Rinomato per la sua severità equilibrata da un cuore grande, Don Milani creò una scuola a Barbiana, un luogo non solo d’istruzione, ma di crescita integrale. La sua opera, così grande e influente, ha attirato l’omaggio di personalità importanti come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e Papa Francesco.

La scuola di Don Milani è ben ricordata da Nevio Santini, un ex studente che ha frequentato la scuola dal 1961 al 1966, in un’intervista rilasciata a Il Tirreno.

Nonostante il duro viaggio quotidiano di quattro chilometri a piedi, Santini ricorda con affetto l’esperienza formativa e trasformativa offerta da Don Milani. L’insegnamento non si limitava all’alfabetizzazione, ma comprendeva una formazione culturale ampia che permetteva agli studenti di comprendere il mondo che li circondava.

Il segreto del successo di Don Milani risiedeva nel suo approccio pedagogico, che combinava severità e umorismo, fornendo agli studenti un ambiente di apprendimento stimolante e accogliente. Il suo impegno educativo era così appassionato che durante l’estate accoglieva anche studenti che avevano avuto difficoltà in altre scuole, perché, come ricorda Santini, “a Barbiana si imparava sempre qualcosa”.

Il centenario dalla nascita di Don Milani offre l’opportunità di riflettere sull’impatto di questa figura eccezionale nell’educazione. Il suo metodo pedagogico, basato sulla formazione dell’individuo nella sua totalità, ha cambiato la vita di molti studenti e continua a ispirare generazioni di educatori.